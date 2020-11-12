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Haberler Politika ‘44 günde bitti ama 44 sene konuşulacak’

‘44 günde bitti ama 44 sene konuşulacak’

‘44 günde bitti ama 44 sene konuşulacak’
Giriş Tarihi: 12.11.2020

Bakanlığı'nda öz toprakların işgalden kurtarılmasından dolayı düzenlenen törene katıldı. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Akar, 30 yıllık haksız işgale son veren Azerbaycan Ordusu'nu tebrik etti. Akar, "44 günlük harekat sırasında gösterilen kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacak" diye konuştu.

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