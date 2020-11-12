Bağışıklık dostu roka

YEŞİL yapraklı, acımsı bir tada sahip olan roka C vitamini açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu iyi bilinen vitamin, rokada büyük miktarlarda bulunur ve bağışıklık sisteminize ekstra bir destek vererek sağlığın korunmasına yardımcı olur. Roka ayrıca, bağışıklık sisteminin savunmasını destekleyen birçok minerali de barındırır.