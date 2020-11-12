Ermenistan’da hezimet öfkesi

ERMENİSTAN'DA muhalifler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı imzalaması nedeniyle hükümetin istifası için protesto başlattı. Protestocular, başkent Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda 'Hain Paşinyan' sloganları attı. Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.