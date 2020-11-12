İnce’nin sorusu cevapsız kaldı

CHP'YE operasyon yapıldığını iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İttifakı dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu" diyerek Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e göndermede bulunmasının ardından başlayan kavga sürüyor. Katıldığı programda kendisine yöneltilen "İnce'den mi bahsediyorsunuz" sözlerine de "Sadece o değil" cevabını veren Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından İnce, "CHP'nin sade bir üyesi olarak Kılıçdaroğlu'nu benim de ismimi zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum" dedi. Hatta İnce, önceki günki CHP grup toplantısı öncesinde de Kılıçdaroğlu'nu iddialarını ispata çağırdı. "Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde yapacağım. Ancak CHP'nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun" ifadelerini kullanan İnce'ye nasıl bir tepki verileceği merak ediliyor. Öte yandan iddialarla ilgili Sarıgül ise açıklama yapmaktan kaçındı.