Karabağ’da ortak barış gücünde yer alacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden ekonomideki gelişmelere, gündemdeki birçok konuda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



TEBRİK EDİYORUM

İşgal altındaki topraklarının kurtuluşu vesilesiyle kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlıları tebrik ediyorum.

Varılan anlaşmaya göre henüz geçilememiş topraklar ile Karabağ'ın kalan kısımları Azerbaycan'a bırakılacak. Ermenistan, Kelbecer'i 15 Kasım'da, Ağdam ve Kazak bölgelerini 20 Kasım'da, Laçin'i de 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edecek.

Ermenistan ile Hankenti arasında da bir ulaşım koridoru açılacak. Yerlerinden edilen Azerbaycanlılar evlerine geri dönebilecek.

Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacak.

Ateşkesin kontrolü için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı imzalandı. Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacak. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler merkez tarafından alınacak.



İŞGAL RESMEN SONA ERECEK

Böylece Karabağ'daki 28 yıllık işgal, resmen sona ermektedir. Daha önce Kıbrıs'taki, yine 1990'lı yıllarda Bosna'daki katliamlara seyirci kalanlar, Karabağ'daki katliamları da görmezden gelmişlerdir. Biz, Karabağ şehirlerinde katledilenlerin acısını birlikte yaşadık, gözyaşı döktük. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan çatışmalarda, tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında yer aldık.

Kardeşlerimizin sevinçi sevincimiz, gururu gururumuzdur. Bundan sonra Azerbaycan'la çok daha yakın, çok daha güçlü işbirliği içinde ortak geleceğimizi inşa edeceğiz.



SURİYE'DE BARIŞI ARZU EDİYORUZ

Suriye'de de Karabağ'dakine benzer barış döneminin başlamasını arzu ediyoruz.

Yeni Suriye'nin inşası için, bölgede etkili olan güçlerle yakın çalışmaya hazırız.

Karabağ'da nasıl adil bir barış tesis edildiyse, samimi bir işbirliğiyle Suriye'de de benzer bir adımın atılabileceğine inanıyoruz.

Libya'daki görüşmelerin de anlaşma ile sonuçlanmasını temenni ediyoruz.

Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçilmesi halinde hakkaniyete dayalı bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde barışın, huzurun, güvenin, refahın kök salması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bölge ülkeleri olarak salgınla birlikte daha da hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiğimiz yeri alabilmemiz beraber hareket etmemizle mümkündür. Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu ve artık gizlenemez hale gelen krizden kurtuluş yolu da buradan geçiyor.

Amerika'daki seçimlerin ardından bölgemizde ortaya çıkan belirsizliği ortadan kaldırmak için diplomasi kanallarının açılması şarttır. Bu anlayışla hem sahadaki varlığımızı güçlendirmeye, hem diplomasi kanallarını işletmeye devam edeceğiz.



'KABİNE REVİZYONU İDDİASININ İÇİ BOŞ'

KABİNE revizyonu iddialarına da tepki gösteren Erdoğan, "Kabine değişikliği ile ilgili spekülasyonlar, içi boş tamamen masa başında uydurulan haberler. Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez. Bunu geçin. Yani siz yazacaksınız veya televizyonlarda konuşacaksınız ben de onlarla muamele edeceğim. Siz şu 18 yılda böyle bir adım attığımızı gördünüz mü? Biz buralara makalelerle gelmedik. Tam aksine, bu kalemşörlerle savaşa savaşa geldik. Yeni yönetim sistemimizde, değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını Cumhurbaşkanı belirler. Biz harekete geçmek için sadece millete bakarız. Milletimizden işareti aldığımızda da tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her türlü haber, dedikodu, söylenti lafügüzaftan ibarettir ve millete ihanettir" diye konuştu.



BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR ETTİ

ERDOĞAN, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden affını isteyen Berat Albayrak'a teşekkür ederek, "Kendisine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi, kabul ettik. Kendisinin özelikle de iki sismik araştırma, üç sondaj gemisini dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı" dedi. "Ülkemizde yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az güveni yüksek kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız" diyen Erdoğan, vatandaşlara da Türk Lirası ile ilgili çağrı yaparak, "Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Faiz sebep enflasyon neticedir. En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.



'ÇEVRE TERÖRÜNE SESSİZ KALDILAR'

YILDIRIM Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi programına katılan Erdoğan, burada PKK'nın çevre terörüne sessiz kalanlara tepki gösterdi. Erdoğan, "Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar PKK'nın çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. Bu güruh destek vermek yerine Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek işimize çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri yüzüne vurulunca da suç bastırmaya çalıştılar. Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar" dedi.

EDA IŞIK