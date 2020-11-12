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Haberler Politika ‘Ne Biden şakşakçısı ne de Trump sevdalısıyız’

‘Ne Biden şakşakçısı ne de Trump sevdalısıyız’

‘Ne Biden şakşakçısı ne de Trump sevdalısıyız’
Giriş Tarihi: 12.11.2020

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Son dönemde Avrupa merkezli dinimize yönelik saldırılar tedavüldeki sinsi oyunların başka bir siyasi ayağıdır" dedi. Bahçeli, ABD'de yapılan seçimlere ilişkin olarak da, "Kimin başkan olup olmadığı ABD'nin iç meselesidir. Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız" diye konuştu. Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD seçimleri açıklamasıyla ilgili ise, "Tek kelimeyle kepazelik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, bunları İzmir'e okyanusun öte kıyısına vura vura kovalar" diye konuştu.

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