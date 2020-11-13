Başkan Erdoğan'dan Tekirdağ'da düzenlenen sancak töreninde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da Sancak Verme Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Türk silahlı kuvvetlerimizin kıymetli mensupları milletimizin gurur kaynağı cesaret ve zafer abidesi komandolarımız değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.





Biraz önce milletimizin emaneti olan tugay sancağımızı teslim ettik. Askerlikte sancağın anlamını, önemini gerektiğinde can pahasına korunması gereken bir emanet olduğunu en iyi sizler biliyoruz. Türk Ordusunun hiçbir sancağı son nefer can vermeden toprağa düşmemiştir. Ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır. Sizler de o şanlı ecdadın şanlı torunları olduğunu ispatlıyorsunuz..

TSK'nın her unsuru kazanılan zaferlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadelede eden, dünyaya ölümü korkutmanın ne olduğunu gösteren komando birliklerimizin ayrı bir önemi vardır. Komando birliklerimizin milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız.

Her kim vatan toprağımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur.

Bin yıldır bu toprakları vatanımız olarak muhafaza etmek için toprağa giren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Halen sınırlarımızda ve ötesinde terörle mücadelede ve harekatlarımızda görev başında olan kahramanlarımızı Rabbim muhafaza etsin diliyorum.

Dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır.

Yüreği ve bileğiyle konuşan komandoya çok söz gerekmez. Zaferiniz bol Allah yardımcınız olsun.

Yolunuz açık gazanız, gazamız mübarek olsun Allah yar ve yardımcımız olsun, kalın sağlıcakla…