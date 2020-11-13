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Çukur eylemlerinin failleri ajandasından çıktı

Çukur eylemlerinin failleri HDP ajandasından çıktı
Giriş Tarihi: 13.11.2020

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında HDP il ve Yenişehir ilçe binasında 22 Ekim'de gerçekleştirilen aramada ele geçirilen dokümanlara ilişkin inceleme sürüyor. Partinin il binasında gizli bir bölümde saklanan, bazı HDP yöneticilerinin "Seçilmiş delegelerimizin isimleri var" dediği ajandada, aralarında terörden arananlar listesinde bulunan ve etkisiz hale getirilenlerin de olduğu birçok saldırının faili bazı PKK'lı teröristlerin kod adları ve yakınlarının irtibat numaralarının yer aldığı belirlendi. Sur, Silvan ve Bağlar ilçesinde 2015 ve 2016'da teröristlerce çukur kazılarak gerçekleştirilen saldırıların sorumlularının adının da ajandada olduğu tespit edildi.

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