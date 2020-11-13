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Haberler Politika Ekrem Demirtaş’ın yurt dışı yasağı kalktı

’ın yasağı kalktı

Ekrem Demirtaş’ın yurt dışı yasağı kalktı
Giriş Tarihi: 13.11.2020

İZMİR Ticaret Odası eski Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyeti eski Başkanı Ekrem Demirtaş ile birlikte 14 kişi hakkında üniversitenin bağlı olduğu vakıf tarafından yapılan bazı işlemlerin araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının ardından hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi. İddianameyi savcılığa geri gönderen mahkeme heyeti Demirtaş ve diğer şüpheliler hakkındaki yurt dışı yasağını kaldırdı.

METİN BURMALI

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