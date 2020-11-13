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Kelbecer’i terk etti

anlaşmasının ardından işgal ettiği topraklardan çekiliyor. Çatışmalardan dolayı yaşadıkları yerleri terk eden Azerbaycanlılar ise evlerine dönmeye başladı.

Ermenistan Kelbecer’i terk etti
Giriş Tarihi: 13.11.2020

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesini terk etti. Anlaşmada yer alan 6'ncı madde kapsamında Ermenistan'a geri çekilme için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin'de de 1 Aralık'a kadar süre verildi.

'TÜRKİYE GÖZETLEME MERKEZİNDE OLACAK'
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede kurtarılan Azerbaycan topraklarında ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak denetim ve gözetleme merkezinde Türkiye ve Rusya'nın aynı rolü üstleneceğini söyledi. Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ateşi yine bozma ihtimaline karşılık ise "Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler" değerlendirmesinde bulundu.

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