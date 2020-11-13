Nikol Paşinyan’dan hezimet itirafı

AZERBAYCAN'IN Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zaferden sonra kayıplara karışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, günler sonra ortaya çıktı. Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Paşinyan, cephede yaşadıkları büyük bozgunu itiraf ederken, "Eğer anlaşma metinini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti" dedi. Ermeni televizyon kanalları ise Paşinyan'ın açıklamalarına yer vermedi. Hedef adam haline gelen Paşinyan'ın nerede olduğu sorgulanırken, ülkedeki gazetelerden biri canlı yayın görüntülerinden yola çıkarak başbakanın sığınakta gizlendiğini iddia etti. Muhalefet, Paşinyan'ın istifasını isterken, başkent Erivan'da binlerce kişinin gösterileri sürüyor.

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