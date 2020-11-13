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Haberler Politika PKK sembollü parka soruşturma açıldı

sembollü parka soruşturma açıldı

PKK sembollü parka soruşturma açıldı
Giriş Tarihi: 13.11.2020

İSTANBUL'DA CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin İstasyon Mahallesi'ndeki yenilediği Atatürk Parkı'nda kullandığı PKK/YPG terör örgütlerinin simgelerine benzeyen semboller tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt sembolleriyle bezenen parkta yapılan yenileme çalışması hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında re'sen soruşturma başlattı. Küçükçekmece Kaymakamlığı da tadilat sonrası ortaya çıkan skandal görüntü sonrasında verdiği talimatla marjinal sol örgütlerin sembolünü parktan kaldırttı.

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