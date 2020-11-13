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Haberler Politika S-300’ler nasıl kullanılıyorsa S-400’ler de aynı kullanılacak

S-300’ler nasıl kullanılıyorsa S-400’ler de aynı kullanılacak

S-300’ler nasıl kullanılıyorsa S-400’ler de aynı kullanılacak
Giriş Tarihi: 13.11.2020

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın bütçe görüşmelerinde Doğu Akdeniz ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Akar, "Türkiye'yi Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya devam edeceğiz. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz" dedi.

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Konuşmasında FETÖ ile mücadele süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akar, 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı ihraç edildiğini söyledi. Karabağ'daki ateşkes konusunda, "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacak" ifadelerini kullanan Akar, S-400 Hava Savunma sistemi ile ilgili olarak ise, "Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 de bizde aynı şekilde kullanılacak. ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazırız. Ortak çalışma grubu teklifimiz halen masada" dedi.

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