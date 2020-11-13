Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı. Erdoğan, burada özetle şunları söyledi:

5 YILDA 350 YENİ PROJE

1975 tarihi, Kıbrıs Çıkarması'nın hemen ertesi yılıdır. Harekatın ardından Aselsan'ın faaliyete geçmesiyle ülkemiz yeni bir döneme adım atmıştır. Aradan geçen yıllarda savunma sanayimizde arzu ettiğimiz hızda gelişme sağlanamadı. Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan biri bu alan oldu. 18 yılda savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye yolunda çalışmaları sürdürdük. Bugün Türk savunma sanayii, vakıf şirketlerinden özel sektöre, alt yüklenicilerden KOBİ'lere geniş bir ekosisteme sahiptir. 2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın proje hayata geçirildi. Son 5 yılda 350 yeni proje başlattık. Projelerimizin bütçesini 5.5 milyar dolardan 60 milyar dolara yükselttik.

DÜNYADA İLK 3-4 İÇİNDEYİZ

Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 56'dan bin 500'e ulaştı. 1 milyar olan cirosu 11 milyar doları yakaladı. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Kara ve deniz araçlarında kendimizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi içerisindeyiz. Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorluk ve ambargoları aşabilen bir ülke. Terörle mücadele operasyonlarımızı rahatça yapabiliyoruz. Gemilerinin savaş yönetimi mi? Geliştiriyoruz. İnsansız kara aracı mı? Üretiyoruz. Yapay zeka sistemleri mi? Çalışıyoruz.

YENİLERİNİ ÜRETTİK

Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle İHA'larımızın bazılarında kullandığımız kameraya Kanada ambargo uyguladı. Biz ASELSAN'da yenilerini ürettik. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından kurulan ASELSAN, bugün bir dünya şirketi olarak çok geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Geldiğimiz noktada ASELSAN güvenlik güçlerimize yeni sistemler kazanmayı da sürdürüyor. Bugün Karakulak yüksek frekans kestirme ve dinleme sistemi kullanıma hazır. Koral sistemimizi de bugün teslim ediyoruz. Bir müjde de Roketsan'dan verelim. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımızı söylemek istiyorum. Milli uydumuzun fırlatma testleri başarıyla tamamlandı.



KKTC'DE BAHÇELİ İLE PİKNİK VE AÇILIŞ

BAŞKAN Erdoğan, bugün Tekirdağ AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. Erdoğan, yarın ise Karaman ve Kars'ta düzenlenecek il kongrelerine video konferans yöntemiyle katılacak. Erdoğan, 15 Kasım Pazar günü ise KKTC'ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. MHP lideri Bahçeli'nin de eşlik edeceği ziyarette, Maraş bölgesinde piknik yapılacak. İkili, KKTC'de inşa edilen pandemi hastanesini de hizmete açacak.



"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN KAZANÇLI ÇIKAR"

BAŞKAN Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan, yerli ve uluslararası yatırımcılar için Türkiye'nin cazibesini arttıracak adımların atılmaya devam edileceğini belirterek, Türkiye'ye yatırım yapanların her zaman kazançlı olacağı mesajını verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

HASAN AY

Son dakika: Başkan Erdoğan, ASELSAN'ın yeni üretimlerini tanıttı