Taslak anayasa metni İYİ Parti’yi karıştırdı

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Son yapılan kurultayla birlikte parti içi çekişmelere yeni bir boyut daha eklendi. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile bağlantısı olduğunu söyledikten sonra partisinden ihraç edilmesi için Disiplin Kurulu'na sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bu kez de HDP ile İYİ Parti'nin genel seçim öncesinde Anayasa değişikliği için çalışma yaptığını açıkladı.

HDP İLE ORTAK ÇALIŞMA

İki partinin yaptığı anayasa taslağında yer alan düzenlemeler İYİ Parti'nin HDP'nin güdümüne girdiğini gösterdi. Disiplin Kurulu'na bugün savunma verecek olan Özdağ önceki gün İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, 2018 seçimlerinden önce İYİ Parti'den iki kişiye talimat vererek CHP, Saadet Partisi ve HDP'liler ile birlikte 4 ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlattığını iddia etmişti.



TOPLUMUN TEMEL DEĞERLERİNE DARBE

ÖZDAĞ'IN gösterdiği HDP ile yapılan Anayasa taslağında, Anayasanın değiştirilmesi ve değiştirilmesinin teklif dahi edilmesi 4. Madde ile yasak olan 2. ve 3. Maddesi değiştirilmesi öngörülüyordu. 2. Maddeden milli dayanışma ve Atatürk milliyetçiliği ile ilgili kavramlar çıkarılıp, yerine "Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir" düzenlemesi öngörülüyor.