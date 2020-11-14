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’ın bin 365 yıl hapsi istendi

Adnan Oktar’ın bin 365 yıl hapsi istendi
Giriş Tarihi: 14.11.2020

ADNAN Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı celse arasında mütalaasını dosyaya sundu. Mütalaada, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın 7'si çocuk 27 kişiye karşı "cinsel istismar"ın da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, örgüt yöneticisi konumundaki 8'i kadın 13 sanığın "örgüt yöneticisi olmak" suçundan 5 yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen tüm suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.

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