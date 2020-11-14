Ara tatilden sonra okula dönme temennisindeyiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için okullarda son ders zili dün çaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" dedi.