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Haberler Politika CHP’li Gürsel Tekin de korona virüse yakalandı

’li de korona virüse yakalandı

CHP’li Gürsel Tekin de korona virüse yakalandı
Giriş Tarihi: 14.11.2020

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in korona virüs testi pozitif çıktı. Durumu sosyal medyadan duyuran Tekin, "Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR
GEÇTİĞİMİZ hafta korona virüse yakalanan, yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, virüsü yendi. Ege Üniversitesi'nden tedavi gören CHP'li vekil, sevenlerine hastane odasından el salladı. 3 Kasım'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi altına alınan Özkan, korona virüse karşı verdiği mücadeleyi 10. günün sonunda kazandı.

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