Ekonomi ve hukukta yeni reform dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün bir dizi etkinlik ve açılış için Tekirdağ'daydı. Namık Kemal Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne de katılan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz" dedi. Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır. Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz."



HASTANENİN AÇILIŞINI YAPTI

'ŞEHRİN İFTİHAR KAYNAĞI'

BAŞKAN Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirtti. Tekirdağlı vatandaşların hasretle bekledikleri, muhteşem bir sağlık tesisinin açılış heyecanını yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, "Bugün resmi açılışını yaptığımız veya yapmakta olduğumuz İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir eserdir" diye konuştu



'HİÇBİR SANCAĞIMIZ SON NEFERİ DE CAN VERMEDEN TOPRAĞA DÜŞMEDİ'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 105'inci Topçu Alay Komutanlığı'nda düzenlenen '41'inci Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Hamdolsun, Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı, son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir. Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin her anında, her cephesinde ecdadımız, bu anlayışla nice destanlar yazmıştır" dedi.



'GÜÇLÜ BİR 2053 VİZYONU'

"TÜRKİYE'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir" diyen Erdoğan, "Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturan parti olarak bu hedefleri hayata geçirmek de yine bizim görevimiz. Sadece bununla kalmayacak bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Bu tarihi ve kutlu mücadelede Tekirdağ'ı en önde görmek istiyoruz" diye konuştu.



"İFTİRAYLA SİYASETİN TEMSİLCİSİ CHP"

TÜRKİYE'de iki türlü siyaset anlayışı olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır" dedi.

