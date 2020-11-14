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Haberler Politika Evlerini yakıp kaçıyorlar

Evlerini yakıp kaçıyorlar

Evlerini yakıp kaçıyorlar
Giriş Tarihi: 14.11.2020

AZERBAYCAN'IN Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarması ve Ermenistan'ın teslim olmasının ardından 28 yıl önce Hankendi'ni işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı. Ermenilerin kaçarken evlerini yakmaya başladığı görüntüler ortaya çıktı. Ermenilerin Rus televizyonlarına yaptıkları açıklamalarda, "Bir daha buraya dönmeyeceğiz" açıklamalarında bulundukları evlerini bu yüzden yaktıkları ortaya çıktı.

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