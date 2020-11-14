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Görevden alınan rektörün eşinin kadrosu da iptal

Görevden alınan rektörün eşinin kadrosu da iptal
Giriş Tarihi: 14.11.2020

YÖK tarafından eşine özel kadro açtığı için görevden alınan Pamukkale Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın, eşi Derya Bağ ve işe alınan 8 kişinin işine son verildi. Resmi Gazete'de yer alan Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nün iptal ilanında, "Öğretim elemanı alımı kapsamında öğretim görevlisi ile ilgili kadroların özel şartlar revize edileceğinden dolayı ilgili ilanda yer alan 8 adet öğretim görevlisi ilanının ve bu ilan sonucunda yapılan işlemlerin iptaline karar verilmiştir" denildi.

İHSAN KARATAŞ

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