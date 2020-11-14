İşte o taslak!

SKANDAL TEKLİFLER

İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek, uzmanlar ile hazırladığı Anayasa taslağında skandal teklifler yer alıyor. 'Değiştirilmesi teklif dahi edilemez' olarak bilinen Anayasa maddelerini de değiştirmek isteyen HDP, İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi şunlar üzerinde uzlaştı:

Anayasa'nın 2'nci ve 3'üncü maddelerinin değiştirilmesi... Anayasa'nın 2'nci maddesinde, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal ise, "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir." ifadeleri yer alıyor.

Millet İttifakı, 2'nci maddedeki Atatürk Milliyetçiliği ifadesini kaldırma kararı alırken, 3'üncü maddedeki 'Dili Türkçe'dir' ifadesini 'Resmi Dili Türkçe'dir' şeklinde değiştirme kararı aldı.

Ayrıca, Anayasa çalışmasında farklı dillere ortak kürtürel miras vurgusu yapılıyor. Türkçe olarak verilen eğitim yerine iki dilli eğitimin önü açılmak isteniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anayasa'da belirlenen maddeler ışığında üniter bir devlet olarak yoluna devam ederken, İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi tarafından üzerinde çalışılan Anayasa'da bu madde de değiştiriliyor. Ademi merkeziyetçi bir revizeden bahsediliyor. Bu maddenin hayata geçmesi durumunda Türkiye'nin bölünmesi söz konusu olacak.



SEÇİMDE İKİNCİ TURA KALMA ŞARTI

İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi Anayasa çalışması üzerinde mutabık kalırken, halka duyurma konusunda ise Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ikinci tura kalınması şartını belirledi. Millet İttifakı adayının ikinci tura kalması halinde Anayasa çalışmasında öngörülen değişiklikler vatandaş ile paylaşılacak ve destek istenecekti.