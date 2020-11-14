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Haberler Politika Ölüm sahili

Ölüm sahili

Ölüm sahili
Giriş Tarihi: 14.11.2020

ULUSLARARASI Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de, Libya açıklarında iki teknenin batması sonucu 100 düzensiz göçmenin boğulduğunu bildirdi. BM'nin göç örgütü IOM'den yapılan yazılı açıklamada, deniz kazalaranın ülkenin liman kenti Al Khums ve Surman açıklarında meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, teknenin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 140'tan fazla kişiyi taşıdığı aktarıldı. Kazada en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, balıkçıklar ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 47 kişinin kıyıya getirildiği ifade edildi.

ÖTE yandan Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 31 göçmen de yaralandı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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