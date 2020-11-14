Otelde kanlı gece

İzmir'in Gaziemir ilçesinde eski eşi ile sevgilisini yan yana gören iki çocuk babası Fatih Narin, dehşet saçtı. 46 yaşındaki Narin, boşandığı eşi Olena N.'nin yanında bulunan Hasan Yavuz'u dışarı çağırıp silahla vurduktan sonra intihar etti.

OĞLUNU ALMAYA GELMİŞTİ

Korkunç olay, önceki gece 23.00 sıralarında Gaziemir Sarnıç Fatih Mahallesi Ege Caddesi üzerinde yaşandı. Fatih Narin, 3 yıl önce boşandığı eşi Olena N.'den (38) olan 13 yaşındaki kızı ile 7 yaşındaki oğlunu görmek için 9 Kasım'da Denizli'den İzmir'e geldi. Ancak kızı kendisi ile görüşmek istemedi. Denizlid'e ticaretle uğraşan Fatih Narin , Gaziemir'de bir otelde oğlu ile hasret giderdi. Anne Olena N. oğlunu almak üzere otele, iddiaya göre sevgilisi Hasan Yavuz ile birlikte geldi. İddiaya göre Fatih Narin, eski eşine bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Bu sırada büyük bir gürültü yaşanınca görevliler tarafları uyarmak zorunda kaldı. Bunun üzerine iki adam lobiden çıkarak otelin otoparkına yöneldi. Fatih Narin burada üzerinde bulunan tabanca ile, bir çocuk babası Hasan Yavuz'u başından vurduktan sonra aynı tabancayı bu kez kendi başına doğrultarak tetiğe bastı. İki adam da olay yerinde can verdi.





HER SEY BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE OLUP BİTTİ

Dakikalar içinde gerçekleşen olay, Olena N.'yi şoke etti. Çevredekiler genç kadını sakinleştirmekte zorlandı. İki çocuğunun babası, eski eşi ile birlikte mutluluk hayalleri kurduğu sevgilisini de kaybeden genç kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hasan Yavuz ve Fatih Narin'in cenazeleri ise, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.







Fatih ŞENDİL