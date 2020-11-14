“Türkiye’nin gücü S-400 ve SİHA’lar”

STRATEJİK Düşünce Enstitüsü'nde "Savunma ve Güvenliğe S-400 İHA/SİHA Etkisi" başlıklı konferansta konuşan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısının perde arkasında İHA ve SİHA'ların olduğunu söyledi. Türkiye'nin konvansiyonel savunma odaklı satın aldığı sistemlerin tamamen yasal olduğunu vurgulayan Ünal, S-400'lerin kullanması durumunda F-35'lerden mahrum bırakılmanın da hukuki olmadığını belirtti. Türkiye'nin hem S- 400'lere hem de F-35'lere sahip olabileceğinin altını çizdi.



MİLLİ SAVUNMANIN ÖNEMİ

ÜNAL, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması için milli savunma sistemlerinin oluşturulmasının önemine de vurgu yaptı. SİHA ve İHA'ların teknik yapısından da bahseden Ünal, "Birinci derecede istihbarat desteği sağlar, ikinci derecede taarruza, hedefe kilitlenme desteği sağlar, üçüncü derecede taarruzu kendisi yaparak, saldırı desteği sağlar" diye konuştu. Putin'in, "Yapay zekayı kontrol edenleri kimse kontrol edemez" sözünü hatırlatan Ünal, Türk İHA'larının sağladığı hareket kabiliyetinin önemine değinerek bu teknolojinin yapay zeka ile de desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.