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Haberler Politika Çavuşoğlu, aşı geliştiren doktorlarla görüştü

Çavuşoğlu, aşı geliştiren doktorlarla görüştü

Çavuşoğlu, aşı geliştiren doktorlarla görüştü
Giriş Tarihi: 16.11.2020

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19'a karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen potansiyel aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile telefon görüşmesi yaptı. GÖRÜŞMEDE
Çavuşoğlu, Kovid- 19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çifti, aşının bulunmasındaki başarılarından dolayı tebrik etti.

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