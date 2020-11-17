İlham Aliyev zafer turuna çıktı

ERMENİSTAN'IN Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğratıldığı çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün ilk kez cephe bölgesini ziyaret etti. Aliyev, Fuzuli bölgesinde büyük coşku ve Karabağ sloganlarıyla karşılandı. Öte yandan Dağlık Karabağ'ın sembol şehirlerinden Şuşa'nın yeniden gerçek sahiplerine dönmesi ile Azerbaycanlılar, 28 yıl sakladıkları tapularını evlerine geri dönmek için sandıklardan çıkardı.

PAŞİNYAN İSTİFA ETMEDİ

İMZALADIĞI anlaşmayla ülkesinde tepkilerin odağında olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefet ve halkın kendisine yönelik yaptığı istifa çağrılarının gündeminde olmadığını söyledi. Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın ise görevinden istifa ettiği bildirildi.