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Haberler Politika Son dakika: Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Son dakika: tezkeresi 'de kabul edildi

'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Genel Kurulunda kabul edildi.

Son dakika: Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

17.11.2020, 21:41

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM'ye sunulan Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin onaylanmasının ardından bir ay sonra Mehmetçik kardeş ülkeye gidecek. Azerbaycan'a en son asker 1918'de gönderilmişti.

Tezkerede, "Türkiye'nin Rusya'yla birlikte kuracağı Ortak Merkez'de, TSK personelinin de görev yapmasının, bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı ve ülkemizin çıkarları açısından gerekli olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

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