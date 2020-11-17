Yeni algı operasyonuna bakanlıktan yalanlama

TÜRKİYE tarihinin en önemli projelerinden biri olan Kanal İstanbul'a karşı çıkan ve bu yönde provokatif açıklamalar yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İP Genel Başkanı Meral Akşener'in ortaya attığı soruşturma açıldığı yalanı fazla uzun sürmedi.

AKŞENER SÖYLEDİ

MERAL Akşener'in katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için Ekrem İmamoğlu hakkında bölücülük suçlamasıyla soruşturma açıldığını iddia etmesinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun da "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı" gerekçesiyle inceleme başlatıldığını öne sürdü.

BİR SUÇLAMA YOK

İDDİALARA İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlığın açıklamasında, "Devlet Projesi olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" denildi.