  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Bakan Selçuk korona virüse yakalandı

Bakan Selçuk korona virüse yakalandı

Bakan Selçuk korona virüse yakalandı
Giriş Tarihi: 18.11.2020

AİLE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk korona virüse yakalandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Selçuk, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim" dedi. Selçuk'a kısa süre içerisinde yüzlerce destek mesajı geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Selçuk korona virüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA