Bakan Selçuk korona virüse yakalandı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk korona virüse yakalandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Selçuk, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim" dedi. Selçuk'a kısa süre içerisinde yüzlerce destek mesajı geldi.