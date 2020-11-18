Başkan Erdoğan'dan TOBB Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda açıklamalarda bulundu. CHP'yi eleştiren Erdoğan, "KKTC Cumhurbaşkanı davet ediyor. Kabul etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye kalkıyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı Maraş'ı açmak tezini savunmak var mı yok... Aynı şeyleri Suriye, Libya, Azerbaycan'da yapmadı mı?" ifadelerini kullandı. "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor." diyen Başkan Erdoğan, "Yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, istihdamın temsilcisi olarak sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam üretebilir misiniz? Mümkün değil. Üretim yapabilir misiniz? Mümkün değil." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Biz buralara gökten zembille inmedik. Biz buralara vesayetin paraşütüyle gelmedik. Zorlukları tecrübe ederek buralara geldik. Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemesi teneke tıngırtısından öte anlama sahip değil

YÜZLERİ KIZARMAYAN SİYASET BEZİRGANLARIYLA İŞİMİZ OLMAZ

Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen, orada Türkiye'nin Cumhurbaşkanının başkanlığındaki heyetle verdiği görüntünün diplomatik mesajını anlamamış birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir. Proje kişiliklerle, bilhassa yalanları, iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz

Başkan Erdoğan TOBB'a seslenerek, "Ülkemizin asırlık rüyası olan yerli otomobil için babayiğit aradığımızla sizler çıkıp talip oldunuz" dedi.

YÜKSEK FAİZE YATIRIMCIMIZI EZDİRMEMEMİZ GEREKİYOR

Daima girişimcilerimizle, sanayicilerimizle, esnafımızla bir arada olduk. Etkinliklere katılmaya özel önem verdik. Yüksek faiz yatırımın önündeki en büyük engeldir. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.

ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRİYORUZ

Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. Hazırlık devrini bırakıp şahlanış dönemine giriyoruz.

ŞEHİR HASTANELERİ BİR BAŞARI HİKAYESİDİR

Değerini salgın döneminde daha iyi anladığımız şehir hastaneleri ile genel sağlık sigortası sistemimiz başlı başına bir başarı hikayesidir. Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik

Fiyat istikrarını ve finans istikrarını birlikte sağlayacağız. Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimizdir. Yılı pozitif büyümeyle bitireceğimize inanıyorum

BÜYÜME VE İSTİHDAM ODAKLI BİR ANLAYIŞLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselterek 190 ülke arasında 33. sıraya yerleştirdik Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu. Mali disiplini koruyarak, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz.