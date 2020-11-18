Mustafa Sarıgül bugün sahaya iniyor

CHP'DEN ayrılarak parti kurmak için düğmeye basan Mustafa Sarıgül sahalara iniyor. İlk toplantısını bugün Ankara'da gerçekleştirecek olan Sarıgül'ün lideri olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin (TDH) Kurucular Kurulu listesine de ulaşıldı. Kurulun 40 kişi olacağı kaydedilirken, TDH'nin İstanbul İl Başkanı'nın Yusuf Polat, Ankara İl Başkanı'nın Deniz Kaya, İzmir İl Başkanı'nın da Akif Akar olacağı ifade edildi. TDH'nin genel sekreterliğini ise CHP eski milletvekili Hasan Aydın üstlenecek. Bunların yanı sıra Sarıgül'ün listesinde 22. dönem CHP Milletvekili Hasan Aydın ile tanınan iş insanlarından Coşkunar Yılmaz, Edip Oruç, Zeynel Abidin Aktay, Şaban Gürbüz, Teoman Mutlu ve Ayhan Gedikli gibi isimler de bulunuyor.