Gençliklerinin geçtiği Şuşa’ya geri dönüyorlar

DAĞLIK Karabağ'ın sembol şehirlerinden Şuşa'nın gerçek sahipleri olan Azerbaycanlılar, bir zamanlar terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerinde artık Azerbaycan bayrağının dalgalanmasını kutluyor. Şuşalılar, yıllardır ayrı kaldıkları vatanlarına kavuşacakları, özlemlerine son verilecek günü iple çekiyor. Azeri vatandaşlardan Taleh Necefov (54) ve eşi Vesile Necefova, gençliklerinin şehri olan Şuşa'ya dönmek için artık gün sayıyor. Çok sayıda Azeri, gençliklerinin geçtiği kente çocuklarıyla geri döneceklerini belirtiyor.