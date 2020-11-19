  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Gençliklerinin geçtiği Şuşa’ya geri dönüyorlar

Gençliklerinin geçtiği ’ya geri dönüyorlar

Gençliklerinin geçtiği Şuşa’ya geri dönüyorlar
Giriş Tarihi: 19.11.2020

DAĞLIK Karabağ'ın sembol şehirlerinden Şuşa'nın gerçek sahipleri olan Azerbaycanlılar, bir zamanlar terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerinde artık Azerbaycan bayrağının dalgalanmasını kutluyor. Şuşalılar, yıllardır ayrı kaldıkları vatanlarına kavuşacakları, özlemlerine son verilecek günü iple çekiyor. Azeri vatandaşlardan Taleh Necefov (54) ve eşi Vesile Necefova, gençliklerinin şehri olan Şuşa'ya dönmek için artık gün sayıyor. Çok sayıda Azeri, gençliklerinin geçtiği kente çocuklarıyla geri döneceklerini belirtiyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençliklerinin geçtiği Şuşa’ya geri dönüyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA