Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla gerçekleştirilen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş dünyasına önemli mesajlar verdi. Kendisi de esnaflıktan gelen bir siyasetçi olarak daima girişimcilerle, ticaret erbabıyla, esnafla bir arada olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler yatırım yapabilir miyiz, istihdam üretebilir miyiz, mümkün değil. Üretim yapabilir miyiz o da mümkün değil. İhracata yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz o da mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için ekonomiyle ilgili her konuda iş dünyasıyla istişare etmeye özel önem veriyoruz. Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Yüksek faizden arındırılmış istihdamdan finansmana, nakit akışından teşviklere kadar sizlerin ihtiyaç duyduğu destek paketlerini hayata geçirdik. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor" dedi.

'ARAÇ DEĞİŞTİRMELİYİZ'

"Elbirliğiyle bu sıkıntılı dönemi de tıpkı öncekiler gibi geride bırakıp büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacağız" diyen Başkan Erdoğan, "Sizlerden gayretinizi artırmanızı, azminizi güçlendirmenizi istiyorum. Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemde

yiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapma-ya kararlıyız. Temelin attığımız, tabiri caizse kaba inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hale getirecek atılı-mın eşiğindeyiz. İnşallah ülkemiz, hazır-lık devrini geride bırakıp artık şahla-nış dönemine giriyor. Yerli ve uluslar arası yatırımcılar için her anlamda en uygun şartları sağlamaya devam edece-ğiz. Üretim, istihdam, ihracat ve büyü-mede ülkemizin olumlu yönde ayrıştığı-nı göreceğiz. Fiyat istikrarını ve finansal istikrarı birlikte sağlayacağız. Bunun için enflasyonla mücadele de en önem-li önceliğimizdir. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaş-maktır" açıklamasını yaptı.



KILIÇDAROĞLU'NA MARAŞ CEVABI

BAŞKAN Erdoğan, hafta sonu gerçekleştirilen KKTC ziyareti ve kapalı Maraş'ın yıllar sonra açılması konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştirilere de yanıt verdi. Erdoğan, "Niye bizi yanında götürmedi havasına girerek beni eleştirmeye kalkıyor. Yahu bununla sana ekmek çıkmaz boşuna uğraşma" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan TOBB Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalar