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Haberler Politika Teröristler bombaları bebek bezine saklamış

Teröristler bombaları bebek bezine saklamış

Teröristler bombaları bebek bezine saklamış
Giriş Tarihi: 19.11.2020

MARDİN'DE koluna sarılı alçı içerisinde patlayıcı madde ile İstanbul'da eylem planlayan PKK'lının tutuklanmasının ardından, bu kez de Suriyeli 3 teröristi gözaltına alındı. Teröristlerin yanlarında bulunan özel düzenekli çantada arama yapan polis, bebek katillerinin eylem için getirdikleri boru tipi bombaları bebek bezleri arasına sakladıklarını ortaya çıkardı. PKK'lıların Türkiye'ye mülteci ailelerin arasına sızarak giriş yaptıkları öğrenildi. Büyük şehirlerde eylem yapmayı planladığı öğrenilen 3 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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