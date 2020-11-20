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Haberler Politika Başkan Erdoğan’dan Kekeç’in mezarına ziyaret

Başkan Erdoğan’dan Kekeç’in mezarına ziyaret

Başkan , geçtiğimiz gün vefat eden gazeteci yazar Ahmet Kekeç ve 'in mezarlarını ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 20.11.2020

Dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüpsultan Haziresi'ne gelen Erdoğan, burada hafta sonu hayatını kaybeden ve pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ahmet Kekeç ve Şule Yüksel Şenler'in mezarlarını ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Kekeç ve Şenler'in mezarları başında dua eden Erdoğan, mezarlara su da döktü.

YANAN VANİKÖY CAMİİ'Nİ İNCELEDİ
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kekeç ve Şenler'in mezarlarını ziyaretinin ardından, geçtiğimiz günlerde yanan Vaniköy Camii'ne geçti. Camide incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.


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