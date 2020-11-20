Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubunun sorulması üzerine, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, küfür, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa yapılsın yanlıştır. Hukuk çerçevesinde gereği yapılır, yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin vazgeçilmez esas ilkesidir. Hukuk herkese eşit adil uygulandığında kıymetlidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı gündem olmaması gerekir" dedi.

'CHP GÜNDEMİ DEĞİŞTİRİYOR'

KONUNUN çok fazla gündeme getirilmesini ibretle takip ettiğini de dile getiren Turan, CHP'nin bu gerilim üzerinden gündem değiştirmeye çalıştığını da savundu. Turan, "Bu tartışmanın başladığı yer Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasıdır. Söz konusu kişi 20 sene cezasını çekmiştir. Konuyu özellikle büyütmelerinin esas maksadının yakalandıkları anayasa çalışmalarını gizleme, anayasadaki Türklük tanımının çıkarılması, bir anlamda ortaya çıkmasının telaşı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Çakıcı'nın geçmişte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine de hakaret ettiğini anımsatan Turan, "O dönem Kılıçdaroğlu bir tepki koydu mu? Erdoğan'ın öldürülmesini içeren pankartlar yapıldı. Kılıçdaroğlu'ndan kınama duydunuz mu? Bana göre, sana göre ilke olmaz" ifadelerini kullandı.