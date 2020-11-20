‘Sırf birileri istedi diye başkanlığı bırakmam’

CHP'DE kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladıktan sonra Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. İhraç istemi ile kurula sevk edildiğini başkalarından duyduğunu belirten Aksoy, "Hakkımda açılmış ne bir soruşturma ne de bir dava var. Devletin müfettişleri, Sayıştaş denetçileri geldi gitti ama hiç bir şey yok. Birileri kendilerini mahkemelerden ve devletten daha büyük görmesin. Menemen halkının isteği ile seçimle göreve geldim ve ancak sandıkla giderim. Ben üyesi olduğum CHP'den istifa ettim. Birileri istedi diye başkanlığı bırakmam. Benim alnım ak ve açık, elimi kolumu sallaya sallaya Menemen sokaklarında yürüyor ve vatandaşımın desteğini en işi şekilde sokakta görüyorum" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL