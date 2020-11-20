Türkiye’nin dik duruşu diğer ülkelere ilham oldu

YUNANİSTAN'IN iddialarını destekleyen Avrupa ülkeleri ve emperyalist güçlerin Kıbrıslı Türkleri yok saymaya çalışma çabaları Türkiye'nin diplomatik girişimleri sayesinde günden güne etkisizleşiyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi bu durumdan rahatsızlığı gazete manşetlerine de taşındı. Endişelerini kaleme alan Rum gazetelerinde "Yükseltme veya tanınma arayışındalar", "Saldırgan planları hayata geçiriyor", "Sahte devlet 5 ülke tarafından tanınma yolunda" başlıkları atıldı. Saldırgan tutumlarını sergilemekten çekinmeyen Yunan ve Rum medyası, KKTC'nin tanınmaması için bir gerekçe sunamayarak mevzubahis ülkelere GKRY, Yunanistan ve AB ülkeleri ile ilişkileri konusunda tehditvari ifadeler kullandı.

KARABAĞ'I KULLANDILAR

AZERBAYCAN, Bangladeş ve Pakistan gibi diplomatik ilişkinin ötesinde halkların gönül bağı olan ülkeler Türkiye'nin milli meselesi olarak gördüğü KKTC'yi öteden beri tanımak istiyor. Geçmişte bu konuda teşebbüste bulunmalarına rağmen başta ABD, AB ülkelerinin haksız tutum ve baskıları nedeniyle bu durum gerçekleşemedi. Atina, AB'yi de arkasına alarak Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları olduğunu bile bile KKTC'yi tanıması halinde kendilerinin de Karabağ'ı tanıyacağını öne sürerek Bakü'ye engel oluyordu. Bu kozun ellerinden gitmemesi için Karabağ'daki çatışmalarda Ermenilere destek dahi verdiler ancak Ermenistan'ın hezimetine ve adaletin gerçekleşmesine mani olamadılar.

HAREKETE GEÇTİLER

LİBYA, 2011'de Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'yle imzalanan Libyalı hasta ve yaralıların bir bölümünün tedavi edilmesini kapsayan protokol ile KKTC'yi resmen olmasa da fiilen tanıdı. 15 Kasım 1983'te KKTC'yi ilk tanıyan ülke Bangladeş ise ekonomik tehditlerle kararını geri çekmek zorunda kalmıştı. Kıbrıs Türkleri ile gönül bağlarını hiç koparmayan Bangladeş'in Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerinin artmasıyla birlikte tekrar harekete geçmesi bekleniyor.

BETÜL USTA / ANKARA

