BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, "üretim, istihdam ve ihracata koşulsuz destek" mesajı verdi. Erdoğan, fabrika yatırımlarını desteklemek için yasal düzenlemelerin yanında altyapı yatırımlarını da yapan ülkeleri örnek gösterdi. Erdoğan, "Bizim yatırım, istihdam, ihracata ihtiyacımız var. Sanayicimiz için yer sıkıntısı yok, yatırım için nerede yer ihtiyacı varsa orada açarız. Teşvik noktasında yer tahsis edelim, enerji desteği, vergi avantajı sağlayalım yatırımcı yapsın yatırımını. Halkbank başta olmak üzere kredi desteği verelim" dedi. İş dünyasının sunumlarında da KDV iadeleri, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, ucuz ve uzun vadeli kredi talebi başı çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nın kapalı bölümünde 5 konsey başkanı, 7 bölge temsilcisinin talep ve önerilerini dinleyerek tek tek not aldı.

KENDİMİZE YETERİZ

Başkan Erdoğan, sanayiciler için yer sıkıntısı olmadığını belirterek, "Normalde Sırbistan'a kimse yatırım yapmaz. Ama bu ülkede fabrika projesini veriyorsun sana fabrika inşa ediyor. 'yeter ki üretim yap' diyor. Bizde arsa, vergi, enerji teşvikleri var" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin yem ithal etmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Yemde kendine yetmeli. Bu işi çözmek gerekiyor, başka yolu yok. Yem konusu çözülürse birkaç yılda ette sütte kendimize yeteriz. Süt hayvanları kesime gidiyor bu olmaz" değerlendirmesini yaptı.

HAZAL ATEŞ / ANKARA