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Haberler Politika Bakan Koca: “En iyi tedbir evimizdir”

Bakan : “En iyi tedbir evimizdir”

Bakan Koca: “En iyi tedbir evimizdir”
Giriş Tarihi: 23.11.2020

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınından korunmada evde zaman geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Twitter'da "En iyi tedbir evimizdir" mesajına yer veren Koca, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi. Koca, bir başka mesajında ise şunları kaydetti: "Bugün pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim."

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