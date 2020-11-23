“Çeviköz’ün yaptığı ithalat demokrasisi”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'li Ünal Çeviköz'ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır" dedi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk demokrasisinin bedeli ödenmiş ve hakedilmiş bir demokrasi olduğunu bildirdi.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Milletin, iradesinin kimse tarafından gasp edilemeyeceğini demokrasi tarihine silinmeyecek şekilde yazdığını kaydeden Çelik, "CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin Libya'da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikayetini Amerikalılara iletiyor, Biden'dan Türkiye'de demokrasi talep ediyor. Demokrasi anlayışı 'ithalat demokrasisi' olan bir anlayış bu. Demokrasi anlayışı 'ithalat demokrasisi' olan bu anlayış, yabancı otoritelerden meşruiyet tedarik etmeye çalışıyor. CHP yöneticileri vesayet zihniyeti ile yıllarca yurt içinde yaptıklarını şimdi siyasi ithalat yoluyla elde etmeye çalışıyorlar. Bizden alacakları cevap Atatürk'ün veciz ifadesidir: Manda ve himaye kabul edilemez" dedi.