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Çocuk hırsızları!

Aileler ile partililer arasında gerginlik yaşanınca polis, devreye girdi. Aileler, ’lilere ‘Çocuk hırsızları’ diyerek, tepki gösterdi..

Çocuk hırsızları!
Giriş Tarihi: 23.11.2020

DİYARBAKIR'DA, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 176 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 447'nci günde de sürerken, dün il binasına giren bazı HDP'liler ile aileler arasında gerginlik yaşandı. Eylemdeki aileler, HDP'lilere 'Çocuk hırsızları' diyerek, tepki gösterdi. Polis, gerginliğin büyümemesi için aileler ve il binası arasına barikat kurdu. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, çocuğunun parti tarafından dağa götürüldüğünü söyledi. Aydın, "HDP, oğlumu kandırıp dağa göndermiş. PKK'nın temsilcisi HDP İl Başkanlığı. Bunlar 9 yaşındaki çocuğu bile dağa götürüyor. Eylemimizi sürdüreceğiz. Ya çocuklarımız alacağız ya da burada öleceğiz" diye konuştu.

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