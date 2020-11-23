Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl kongrelerine canlı yayınla katıldı. Erdoğan konuşmasında korona virüs önlemleri ile ilgili uyarıda bulunarak, kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler olabileceğini söyledi. Başkan Erdoğan, "Milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz kurallara hassasiyetle uyarsa birkaç hafta içerisinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi halde belki ilave tedbirler almak durumu ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

TEPKİLERİN DOZU ARTTI

Türkiye'yi sinsi oyunlarla, tehditle, tecritle teslim alınmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bıraktıklarını söyleyen Erdoğan, "Türkiye kendi iradesini siyasetine, sahaya yansıttıkça rahatsızlıkların ve tepkilerin dozu da arttı. Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını kullanarak sinsi oyunlarla tehditle, tecritle teslim alabileceklerini sanacaklarının heveslerini hep kursaklarında bıraktık. Bize yapılan saldırılara savunmada kalarak cevap vermek yerine üzerine üzerine gittik. Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ihanetlerini gözlerinin önüne serdik. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik. Darbe yapmaya kalktılar demokrasiye, hukuka daha güçlü sarıldık. Sınırlarımızı taciz etmeyi denediler, başlarını ezdik. Vesayeti diriltme hesabına girdiler, Cumhur İttifakı'yla yönetimimizde tarihi değişiklik gerçekleştirdik. Ekonomimizi yıkmayı denediler, reformlarımızı hızlandırarak bu saldırıların önünü aldık" dedi.

"KOBANİ'Yİ UNUTAMAYIZ"

"CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin arkasındakilerin dümen suyuna girenler, siz kendi pazarlıklarınızla uğraşın" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düşün bu milletin yakasından. Türkiye'yi dışarı şikayet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacaktır. Gezi eylemlerini finanse edenlerin savunucusu olamayız. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız" diye konuştu. "Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız" diyen Erdoğan, "Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız. Bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savunamayız" diye konuştu.



"MİLLETİMİZE GÜVENDİK DOĞRU YOLDA YÜRÜDÜK"

BAŞKAN Erdoğan, "Ne yaparsak yapalım demokrasiden hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan vazgeçmedik. Şimdi bu süreci yeni hukuk ve ekonomi reformları ile daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz. Biz bugüne kadar sadece Allah'tan yardım bekledik. Milletimize güvendik. Doğru bildiğimiz yolda yürüdük. Biz Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyinde her çıkarını savunurken samimiydik. Biz attığımız her adımda samimiydik. Cumhur İttifakı'nı kurarken de samimiydik. Biz 18 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da milletimizin hizmetkarlığını yapmaya devam edeceğiz" dedi.



"BİZİM NEREDE OLDUĞUMUZ BELLİ"

"SON günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" diye konuşan Erdoğan, "Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz bellidir, istikametinde değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz" dedi.



DEAS'LA GÖGÜS GÖGÜSE ÇARPISAN TEK NATO ÜLKESİYİZ"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ne İstanbul'dan canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. Bir dönem teröristlerin cirit attığı bölgeleri güvenli hale getirdik. Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN İL KONGRELERİNE CANLI YAYINLA KATILDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl kongrelerine canlı yayınla katıldı.

Başkan Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj gönderdi

Başkan Erdoğan G-20 Liderler zirvesine video konferans ile katıldı