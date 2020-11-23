Muhalefetin panik atakları

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Millet İttifakı'nı oluşturan, CHP-İYİ PARTİ-HDP bölünme eşiğine gelirken bu partilerin liderlerinin PANİK ATAKLARINA tanık oluyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu köşeye sıkışmıştı bir baktık, AK Parti oylarını tırtıklamak için görevlendirilen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan aniden Kılıçdaoğlu'nu ziyaret ettiler. Kafalarına göre,



BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİ MESAJI VERME İHTİYACI DUYDULAR.

İYİ Parti dağılma noktasına evrilirken, Ümit Özdağ'ın İYİ PARTİ İÇİNDEKİ FETÖ ve HDP ilişkilerini açıkladığı için partiden atıldığı, Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un da çok sert ifadelerle istifa ettiği bir süreçte, Kılıçdaroğlu Meral Akşener'e, EKREM İMAMOĞLU üzerinden bir KURTARMA İPİ uzattı. Burada amaç TV'lerdeki muhtemel tartışmaları kesmek ve gazetelerdeki İYİ Parti'nin dağılma süreci analizlerini gölgelemekti. Kılıçdaroğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'yla ilişkilendirilen gelişmeyi Meral Akşener'e pasladı. Akşener, pazartesi günü öğleden sonra partiden atma kararı almadan önce, apar topar muhalefetin arka bahçesi Amerikan FOX TV'ye çıkarıldı, Ekrem İmamoğlu hakkında, Kanal İstanbul merkezli bir gelişmeyi allayıp pullayıp açıklama gereğinde bulundu, İYİ Parti üzerinde oluşan baskıyı kırmayı planladı. Yani, CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkındaki bir incelemeyi, soruşturma kılıfına sokarak, 'İktidar Ekrem İmamoğlu'na baskı yapıyor' imajı oluşturmayı denedi. Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu ortak manevrası ile karşılaştık. 'İYİ Parti fazla konuşulmasın' diyerek Meral Akşener'in yaptığı atak, Kemal Kılıçdaroğlu dolaysıyla gerçekleştirilmeye çalışıldı. Başarılı oldular mı? Belli bir oranda... Mesele Ekrem İmamoğlu olunca, TV'ler, gazeteler, İYİ Parti'yi konuşmak, Ümit Özdağ'ın deşifte ettiği CHPİP- HDP-SP ihanet anayasasını geniş oranda masaya yatırmak yerine, İmamoğlu hakkındaki inceleme tartışmalarını odağına oturttu.



İNCELEMEYİ SORUŞTURMA YAPTI

Ekrem İmamoğlu, CHP'li bir belediye başkanı. Bakan Süleyman Soylu, çok haklı ve hukuki bir süreci başlatarak, inceleme yaptırıyor. Bu gelişmeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurmuyor haberi Meral Akşener'e veriyor. Ve Akşener açıklama kurnazlığı göstererek, baskılardan kurtulma çaresi aradı. Akşener, bir incelemeye, SORUŞTURMA diyerek operasyonel bir hamleye imza atıyor, kurnazlık yapıyor. Bir anda gündeme, İçişleri Bakanlığı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kanal İstanbul'a karşı çıktığından soruşturmaya tabi tutuluyor havası oluşturuluyor. Aslında durum öyle değil. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akşener'in operasyonel Bağlandığı dakikaya kadar, Soylu'yu asan kesen konuşmacılara direkt seslenerek, hakikat tokatlarını şöyle atıyor:



KAMU PARASIYLA YAPAMAZ

"İçişleri Bakanı olarak, Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme kararını ben verdim. İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul'a karşı olduğundan değil, karşı çıkışlarında kamu parasını kullanmasının, hukuka aykırı olmasından dolayı inceleme yaptırıyorum. Bir soruşturma değil. İnceleme sonrasında, gerekirse soruşturma açılır. Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a karşı çıkabilir. Konuşabilir. Ama, karşı çıkarken İstanbul sokaklarını belediye bütçesini harcayarak, kamu parasını harcayarak yapamaz. Kamu parasını kullanarak afişler yaptırmış, İstanbul sokaklarını donatmıştır. Kanal İstanbul bir devlet projesidir. Devlet projesine karşı kamu parası harcayarak Ekrem İmamoğlu, hukuk dışına ve kanunlara karşı davranmıştır. Bu durumun tespiti için İNCELEME YAPILIYOR.

Soruşturma değil."



KRALIN ÇIPLAK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurnazlığı böylece ortaya çıkarken, manevralarını kamuoyuna gösteren İçişleri Bakanı Soylu, tam zamanında hareket etmiştir. Kendilerini kurnaz sanan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun oyun planları akamete uğramıştır. İmamoğlu üzerinden, CHP ve İYİ Parti'deki kavgalar gözlerden uzak tutulamayacaktır. Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun manevraları bir süre etkili olmuştur. Ama gerçekler ortaya çıkınca, KRALIN ÇIPLAK olduğunu aziz millet görmüştür.