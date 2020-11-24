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Haberler Politika Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti

, YİK üyeliğinden istifa etti

Son dakika haberine göre , Yüksek İstişare Kurulu görevinden ayrılma kararı aldığını kamuoyuna bildirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir." denildi.

Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti

24.11.2020, 15:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020,16:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyeliği görevinden ayrılma talebini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, Sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımında bulunuldu.

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