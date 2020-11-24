Haberler Politika Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti

Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti

Son dakika haberine göre Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu görevinden ayrılma kararı aldığını kamuoyuna bildirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir." denildi.

24.11.2020, 15:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020,16:31