İYİ Parti kurucusundan ‘Milliyetçilik’ çıkışı

SON dönemde Ümit Özdağ'ın FETÖ iddialarıyla çalkalanan İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'e ilk ortağı, partiyi birlikte kurdukları Yusuf Halaçoğlu'ndan tepki geldi. Partiden Türk milliyetçiliğinin tasfiye edildiğini söyleyen Halaçoğlu, kendisinin ve birçok arkadaşının tam da bu nedenle istifa ettiğini söyledi. Halaçoğlu, Meral Akşener'in kendisine CHP ile ittifak kuracaklarını söylediğinde kendisine 'partiyi bitiriyorsunuz' dediğini de söyledi.