Konteyner kent hizmete girdi

46 bin metrekarelik alanda 21 metrekarelik 500 konteyner kuruldu. Bir hol, bir oda ve bir duş bölümünün yer aldığı konteynerlerde 5 kişilik aile barınabilecek. 100'ü aşkın personelin çalıştığı konteyner kent alanına ilk misafirler de dün kabul edildi. İlk etapta 6 aile konteynerlere yerleşirken, bugün 23 ailenin daha alana getirileceği öğrenildi.

ELİF VE AYDA'NIN İSMİ VERİLDİ

SOSYAL donatıların da düşünüldüğü alanda, iki sokağa depremin sembolleri Ayda ve Elif'in isimleri verildi. Konteyner kentte incelemelerde bulunan İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, depremzedelerle sohbet edip çiçek takdim etti. Vali Yardımcısı Faik Arıcan, "Bugün 6 misafirimizi kabul ettik. Peyderpey diğer misafirlerimizi bu alanda konaklamaları için davet edeceğiz. Yaklaşık 500 konteyner var. Çadır kentlerde evleri ağır hasara uğramış vatandaşlarımız kalıyor. Yavaş yavaş çadırları kaldırıp vatandaşlarımızı buraya alacağız" dedi.

KONTEYNER kentte oğlu Hakan Kandemir ile yaşayacak olan 75 yaşındaki Suzan Gezer, "Konteyner çok güzel. Acımızı unutamayız ama devlet bizimle ilgilendi, memnunuz. Biraz kaldıktan sonra eve çıkacağız inşallah" dedi. Hakan Kandemir ise, "Ben öğretmenim. Haftada bir gün okula gitmem lazım. Bizim binamız orta hasarlıydı. Herkes gitti, annem de yalnız kalamıyor. Annemi burada rahatlıkla bırakıp işe gidebilirim. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi.

ERCAN AKGÜN