Reformlar ve bölgesel gelişmeler masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta Ankara'da kritik toplantılara başkanlık edecek. Erdoğan, bugün AK Parti MYK ve MKYK toplantılarına katılacak. Her iki toplantıda, Erdoğan'ın son dönemde mesajını verdiği hukuk, ekonomi ve demokrasi alanında yapılacak reform çalışmaları ele alınacak. Korona virüs salgını nedeniyle kongrelere bir süre ara veren AK Parti'nin kongre süreci de değerlendirilecek.

KRİTİK MGK TOPLANTISI

Başkan Erdoğan, yarın ise MGK toplantısına başkanlık edecek. Kabine'ye yeni atanan Hazine ve Maliya Bakanı Lütfi Elvan, MGK toplantısına ilk kez katılacak. Toplantıda yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek. MGK toplantısında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmadan sonra Karabağ'daki son durum, Türk askerinin Azerbaycan'daki faaliyetleri ve Rusya ile bu bölgede birlikte yapılacak çalışmalar ele alınacak.

SURİYE, LİBYA, AKDENİZ

MGK gündeminde ayrıca, başta Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz olmak üzere bölgesel gelişmeler olacak. 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde toplanan MGK'da, Türkiye-AB ilişkileri, Yunanistan ile yaşanan gerilim de ele alınacak. ABD seçimlerini Joe Biden'ın kazanmasının ardından yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri, iki ülke arasındaki S-400, F-35 gibi meselelerin durumu da masaya yatırılacak.

HASAN AY