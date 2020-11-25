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Haberler Politika Depremzede babanın hukuk mücadelesi

Depremzede babanın hukuk mücadelesi

Depremzede babanın hukuk mücadelesi
Giriş Tarihi: 25.11.2020

İZMİR'DEKİ depremden 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in babası Oğuz Perinçek, kızının adını ticari amaçla kullananlara karşı hukuk mücadelesi başlatma kararı aldı. Baba Perinçek, "Elif'in ismini kullanarak felaket üzerinden para kazanmak isteyenler hakkında gerekli hukuki yollara başvuracağım. Acıyı reklama döküp kazanca çevirmeyi amaçlayan birkaç zavallıya gerekli cevap memleketimin güzel insanları tarafından muhakkak verilecektir" diye konuştu.

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